Fazıl Say Konya'da Konser Verdi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda konser verdi.

Say, konserde, "Truva Sonatı", "Kara Toprak" ve "İzmir Süiti" eserlerini seslendirdi.

Konserde ayrıca, sunucu Yekta Kopan ve Fazıl Say "Truva Sonatı" üzerine özel bir söyleşi de gerçekleştirdi. Fazıl Say, müzikseverler için ünlü bestecilerin eserlerini de yorumladı.

Say'ın Truva Sonatı, 40 dakikalık ve 10 bölümlük bir piyano sonatından oluşuyor.

Kaynak: AA