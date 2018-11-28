Fazıl Say'ın Sevgilisi Ece Dağıstan, Ablasına Böbreğini Verdi

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın sevgilisi mimar Ece Dağıstan, böbrek yetmezliği çeken ablasına böbreğini verdi.

"10 YILDIR BÖBREK YETMEZLİĞİ ÇEKİYORDU"

Fazıl Say'ın 2012'den beri aşk yaşadığı Ece Dağıstan, ablası Ceyda Dağıstan için büyük fedakarlık yaptı. Posta'nın haberine göre, geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatıp bir böbreğini verdi. Ece Dağıstan duygularını şöyle dile getirdi: "Birçok sınavdan geçtim. Derin yara izleri kaldı ama hiç isyan etmedim. Canım kanım, melek ablama zarar geldi mi içimden bir aslan gücü çıkar. Dağları yıkar, dünyaları deviririm. 10 yıldır böbrek yetmezliği çekiyordu. Babamızın ölümüyle iflas noktasına ulaştı. Çok şükür kabustan uyandık. Her şey yoluna girdi."