Fazıl Say çocukla çocuk oldu
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Fazıl Say çocukla çocuk oldu

Fazıl Say çocukla çocuk oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın yeğeni Sinan Dağıstan'la eğlenceli poz verdi. Dünyaca ünlü piyanistin bu hali, dikkat çekti. Çift geçtiğimiz günlerde ayrı evlerde yaşadıklarını açıklayarak konuşulmuştu

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın yeğeni Sinan Dağıstan'la verdiği poz dikkat çekti. Piyanistin, yılbaşı şapkası ve uzayan parti düdükle verdiği pozu Ece Dağıstan, Instagram sayfasından yayınladı. Eşi ve yeğeninin olduğu kareye Dağıstan, "Eniştelik de bunu gerektirir" diye yazdı.

Dağıstan, yeğeni Sinan'la karelerini de paylaşarak, "Bu gün 24 saatliğine Sinom kral oldu beni de kraliçesi yaptı. Çünkü bugün bizim 15 Nisan'lılar günümüzdü... Bir hala hayatta ne dilerse işte, her dileği bugün kabul oldu" notunu düştü.

Çift, geçtiğimiz ay ayrı evlerde yaşadıklarını açıklayarak, gündeme gelmişti. Birçok kişi bu konuda hakkında ikiye bölünmüştü. Say'ın Fenerbahçe'nin Trabzonspor deplasmanında Samata'nın kaçırdığı golden sonra verdiği tepkide çok konuşulmuştu.

Kaynak: Snob Magazin

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