Fazıl Say: Bu sefer yara çok derin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fazıl Say: Bu sefer yara çok derin

Fazıl Say: Bu sefer yara çok derin
Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN - Haberler | Spor

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilmesinin ardından sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Süper Lig'in 41'inci haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'u Ülker Stadyumu'nda konuk etti. Evinde 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, 79 puanla 3'üncü sırada yer aldı. Mücadelenin ardından sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yaranın bu sefer çok derin olduğunu ifade etti. Fazıl Say şu ifadeleri kullandı: "Ciğerimiz ağladı, ruhumuz karardı, som altından gelen fırsatın böyle hoyratça tepilmesine, bu ruhsuz ve hiçliğe, bu takım biz değiliz. Fenerbahçe 3'üncülüğü. Yara çok derin bu sefer… ve Beşiktaş'ın yenildiği gün. Bu Emre Belözoğlu ile 4 yıl daha? İstersen 14 olsun."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa AKIN

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe nasıl şampiyon olur? Tüm ihtimaller altüst oldu
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Sivasspor kalecisi Ali Şaşal'ın performansı Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı
Kadıköy'de kabus gibi gece! Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Kadıköy'de kabus gibi gece! Fenerbahçe, sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Özcan Deniz Kenan Doğulu Burcu Biricik
Spor Muslera Ali Koç Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fazıl Say: Bu sefer yara çok derin - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 23:18:59. #1.16#

title