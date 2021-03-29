Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı? Fazıl Ender Uzun neden öldü? Fazıl Ender Uzun biyografisi!

Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı serisinde rol alan ünlü ismin ölüm haberinin ardından Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı? Fazıl Ender Uzun neden öldü? Fazıl Ender Uzun nereli, hayatı ve biyografisi nedir?