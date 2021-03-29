Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı? Fazıl Ender Uzun neden öldü? Fazıl Ender Uzun biyografisi!
Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı serisinde rol alan ünlü ismin ölüm haberinin ardından Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı? Fazıl Ender Uzun neden öldü? Fazıl Ender Uzun nereli, hayatı ve biyografisi nedir?
Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı serisinde rol alan ünlü ismin ölüm haberinin ardından Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşındaydı? Fazıl Ender Uzun neden öldü? Fazıl Ender Uzun nereli, hayatı vebiyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?
Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun hayatını kaybetti. Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı serisinde rol alan ünlü ismin ölüm haberinin ardından sevenleri yasa boğuldu.
Uzun zamandır ekranlarda olmayan usta sanatçı Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Oyuncu Fazıl Ender Uzun, Hababam Sınıfı, Akasya Durağı gibi önemli projelerde rol almıştı.
FAZIL ENDER UZUN NEDEN ÖLDÜ?
Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Hababam sınıfı serisinde de rol alan oyuncu Fazıl Ender Uzun'a geçen hafta kemik tümörü teşhisi konuldu. 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.
Bir hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan Türk sinemasının usta oyuncusu Fazıl Ender Uzun, yaşamını yitirdi. Usta sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
Uzun zamandır ekranlarda olmayan usta sanatçı Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Oyuncu Fazıl Ender Uzun, Hababam Sınıfı, Akasya Durağı gibi önemli projelerde rol almıştı.