FaZe, ESL Pro League'de karşılaştığı mousesports'a karşı 2-0 galip geldi!

Faze, mousesports'a karşı 2-0 galip geldi. Maç sonrası Karrigan vermiş olduğu röportajda takım arkadaşları ve kendi adına mutlu olduğunu belirtti.

FaZe'in yapmış olduğu transferden bu yana IGL rolünü üstlenen , ilk defa eski takımı olan mousesports oyuncularıyla karşı karşıya geldi.

FaZe, ESL Pro League Sezon 13.Grup B açılış gününde ile karşı karşıya gelmişti ve "2-1" mağlup olmuşlardı, ancak 2.tur maçlarında mousesports'a karşı galip gelerek şeytanın bacağını kırdılar.

Kaynak: Playerbros