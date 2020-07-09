Faytondan "kurtulan" atların yeni görevi "güvenlik"
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Faytondan "kurtulan" atların yeni görevi "güvenlik"

İzmir'de faytonların kaldırılmasının ardından emniyete hibe edilen Haflinger cinsi 2 at, uyum sürecinin ardından atlı polislerle devriye görevine başladı.

Faytondan
09.07.2020 11:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 11:42

İzmir'de faytonların kaldırılmasının ardından emniyete hibe edilen Haflinger cinsi 2 at, uyum sürecinin ardından atlı polislerle devriye görevine başladı.

İzmir Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulu tarafından Fayton Çalışma Esas ve Usulleri Yönergesi'nin geçen yıl iptal edilmesi ve faytonların kaldırılmasının ardından boşa çıkan atların bir bölümü İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürülürken bir bölümü de çeşitli kurumlara hibe edildi.

Kordon'da turistik faytonlarda kullanılan Haflinger cinsi Antonio ve Mariuş isimli 2 at da İzmir Emniyet Müdürlüğünün atlı birliğine katıldı.

Yaklaşık 1 yıllık uyum sürecinin ardından atlı polislerin eğitimlerinde kullanılan atlar, devriye görevine de çıkıyor.

İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Uğur Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir'de atlı birliğin, 2001 yılında 5 atla kurulduğunu söyledi.

Bu yıl yeni yerlerine geçtiklerini ve at sayısını 11'e yükselttiklerini anlatan Alan, yeni yerlerinin müsait olması nedeniyle at sayısını daha da artıracaklarını ve İzmir halkına daha çok atlı devriye hizmeti sunacaklarını bildirdi.

Daha önce faytonda kullanılan 2 Haflinger'in atlı birliğe tam uyum sağladığını kaydeden Alan, şöyle konuştu:

"Faytonların kaldırılmasıyla Antalya ve İzmir Emniyeti olarak bu atlardan aldık. Denemek amacıyla almıştık, bu süreci çok iyi geçirdiler. Atlarımızı eğitimde ve Down sendromlu çocukların rehabilitasyonunda da kullanıyoruz. Binicilerimizin verdiği olumlu raporların ardından artık bu atlardan devriye görevinde de yararlanıyoruz. Faytondan çıkan bu atlardan İzmir halkına güvenlik hizmeti sunmada yararlanıyoruz. Bizim görev arkadaşımız oldular."

Alan, gösterişli yapıları ve yeleleriyle dikkati çeken Haflinger cinsi atların, İzmir sokaklarında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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