Faydası saymakla bitmeyen Goji Berry Gürün'de yetiştiriliyor
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Faydası saymakla bitmeyen Goji Berry Gürün'de yetiştiriliyor

Faydası saymakla bitmeyen Goji Berry Gürün'de yetiştiriliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gürün Ziraat Odası, anavatanı Tibet olarak bilinen küçük, yumuşak kırmızı renkli meyve olan Goji berry meyvesini ilçede yetiştirmeye başladı.

Gürün Ziraat Odası, anavatanı Tibet olarak bilinen küçük, yumuşak kırmızı renkli meyve olan Goji berry meyvesini ilçede yetiştirmeye başladı.

Çiftçilere yönelik projeleri ile öncü olan Gürün Ziraat Odası, ilçedeki çiftçilere alternatif bir kazanç kapısı olması için Goji Berry meyvesi ekimini teşvik ediyor. Oda bünyesinde bulunan ve tamamı ziraat mühendisi olan 5 tarım danışmanı ile birlikte meyvenin ekimini yapmak isteyen çiftçilere destek oluyor. Sivas Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, Türkiye'ye son yıllarda getirilen ve rağbet gören Goji Berry meyvesinin ilçede geçim kaynağı olabileceğini söyleyerek "Goji Berry meyvesi içerdiği polisakkaritler ve güçlü antioksidanlar sayesinde serbest radikallerin vereceği zararları ve erken yaşlanmayı önlediği söyleniyor. C vitamini deposu olan bu meyveyi bölgemizdeki çiftçilerimize tanıtıyor ve ekimi konusunda 5 ziraat danışmanımızla birlikte destek oluyoruz" dedi.

"Her türlü desteği vermeye hazırız"

Başkan Hüseyin Aktepe, Gürün Ziraat Odası olarak 2018 yılında bir ilke imza atarak bitkinin demonstrasyon denemesi yaptıklarını belirterek, "Çiftçilerimize yol göstermek, onlara öncülük etmek görevimiz. Bu bilinçle 2018 yılında demonstrasyon denemesi yaptık. 3 yıllık süreçte ilçemizde bu bitkinin yetişebildiğini ve alternatif kazanç kapısı olduğunu göstermiş olduk. Henüz yaygınlaşmamış olan bu bitkinin ülkemizde üretim merkezinin Sivas olması ve yetiştirilen bu meyveyi ihraç etmek istiyoruz. Faydaları ile öne çıkan ve bu bitkinin ekimi için bizlere danışan çiftçilerimize her türlü desteği vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

(Yasin Kayacı/İHA)

Faydası saymakla bitmeyen Goji Berry Gürün'de yetiştiriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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