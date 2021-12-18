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Fayçal Fajr, gol sayısını 2'ye çıkarttı

Fayçal Fajr, gol sayısını 2'ye çıkarttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un Faslı oyuncusu Fayçal Fajr, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un Faslı oyuncusu Fayçal Fajr, Kasımpaşa maçında attığı golle bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Sivasspor'da Fayçal Fajr, attığı golle galibiyete katkı sağlarken, bu sezon 2. kez ağları sarstı. Faslı orta saha oyuncu Fajr, maçın 50. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 33 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 14 maça çıkan Fayçal, ilk 11'de de 14 kez görev aldı. Fajr 3 asist yaparken, 3 de sarı kart gördü ve bin 242 dakika Sivasspor forması giydi. - SİVAS

Fayçal Fajr, gol sayısını 2'ye çıkarttı

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