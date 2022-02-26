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Fayçal Fajr 4. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fayçal Fajr 4. golünü attı

Sivasspor'un başarılı oyuncusu Fayçal Fajr, Beşiktaş maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Sivasspor'un başarılı oyuncusu Fayçal Fajr, Beşiktaş maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 4'e yükseltti.

Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da Fayçal Fajr, müsabakanın 85. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 4. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Fayçal, golden sonra yedek kulübesine giderek sevinç yaşadı. 33 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor forması altında 20 maçta görev aldı. 3 kez sarı kartla cezalandırılan Fayçal, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Fayçal ayrıca bin 771 dakika oyunda kaldı. - SİVAS

Fayçal Fajr 4. golünü attı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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