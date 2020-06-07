Fayansı kırıp, boruyu delerek yavru kediyi kurtardılar
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otelin kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans kırılıp, boru delinerek kurtarıldı.
07.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:18
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, otelin kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans kırılıp, boru delinerek kurtarıldı.
Göltürkbükü Mahallesi'ndeki otelin çamaşırhanesindeki kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan çalışanlar, Bodrum AKUT gönüllülerine durumu bildirip, yardım istedi. Ekipler, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı tahmin edilen kediye, fayansı kırıp, boruyu delerek ulaştı.Yavru kedi sıkıştığı yerden yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kedi yıkandıktan sonra sokağa bırakıldı.
Kaynak: DHA