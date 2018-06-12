Fayans Hırsızları Tutuklandı

Samsun'da inşaattan fayans çaldıkları iddia edilen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaattan fayanslar çalındı. Olay polise haber verildi. Polis yaptığı araştırma sonucu hırsızlık olayını D.D.(20) ve İ.T.(29)'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Gözaltına alınan 2 kişi Irmak Polis Merkezi ekipleri tarafından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.D. ve İ.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SAMSUN