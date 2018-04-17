SÜHA GÜR - Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı'nın ABD asıllı Türk oyuncusu Quanitra Holingsvorth, Macaristan'da düzenlenecek FIBA Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda favori olduklarını düşündüğünü söyledi.

29 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 20-22 Nisan'da yapılacak Dörtlü Final organizasyonu öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Holingsvorth, ev sahibi Sopron'un yanı sıra Rus ekipleri UMMC Ekaterinburg ve Dinamo Kursk ile kupa mücadelesi vereceklerini belirterek, "FIBA Avrupa Ligi, Avrupa'nın en iyi takım ve oyuncularının bulunduğu kulvar. Sezon başında A ve B grupları açıklandı. Biz B Grubu'nda mücadele ettik, çok zor bir gruptu. Oradan maç maç düşünerek lider bir şekilde çıktık. Şu anda bulunduğumuz noktadan çok memnunuz ama gerçekten zor bir süreçti." diye konuştu.

"Sopron'un ev sahibi olması avantaj"

ABD asıllı Türk basketbolcu, Dörtlü Final'in ilk ayağında karşılaşacakları Sopron'un ev sahibi avantajı bulunduğunu dile getirdi.

Sopron'un çok içi mücadele eden bir takım olduğunu vurgulayan uzun oyuncu, şunları aktardı:

"Sopron'un ev sahibi olması tabii ki bir avantaj. Sopron başantrenörü ile daha önce Fenerbahçe'de beraber çalıştık. Nasıl oynayacaklarını az çok tahmin edebiliyoruz. Çok sert oynayacaklar, bu sebeple zor bir karşılaşma olacak. Bizim oraya gittiğimizde hiç geri adım atmamamız gerekiyor. Galibiyet için oynamalıyız. Ben favori olduğumuzu düşünüyorum. Eğer favori olduğumuzu düşünmeseydik burada olmazdık. Biz çok iyi bir takımız. Çok önemli başarılar elde ettik. Bunun sırrı kendinden ödün vermek ve kesinlikle çok çalışmak."

" Türkiye en iyi iki ligden biri"

Quanitra Holingsvorth, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin Avrupa'nın en iyi iki liginden biri olduğunu dile getirdi.

Oyuncuların her zaman kendisini zorlayarak geliştirmesi gerektiğine değinen ABD asıllı Türk basketbolcu, başarının sadece bu yolla gelebileceğini ifade etti.

Türkiye'de çok iyi isimlerin forma giydiğini ve Türkiye'nin basketbolda hem erkek hem de kadınlarda çok başarılı olduğunu aktaran uzun oyuncu, şunları kaydetti:

"Başarı için kendimizi her zaman itmemiz gerekiyor. Türkiye en iyi iki ligden biri. Türkiye'nin Rusya ile en iyi lige sahip olduğunu düşünüyorum. Zaten bu, benim Türk vatandaşlığına geçiş sürecimde çok büyük bir etken oldu. Bunu hem kadınlarda, hem de erkeklerde gösterdiğimizi düşünüyorum. Türk takımlarının Avrupa'daki başarıları bunu kanıtlıyor."