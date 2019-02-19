Favori Manchester City

Schalke ile Menchester City arasında oynanacak maçta Alman takımında Ahmed Kutucu dışında Suat Serdar, İngiliz takımında ise İlkay Gündoğan forma giyecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanlar ile İngilizlerin bir düellosu da Schalke 04 ile Menchester City arasında geçecek. Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde yarın akşam oynanacak maçın başlama saati 21.00.

Schalke bu sezon beklenen sonuçları bir türlü alamadı. Ligde tam bir hayal kırıklığı yarattı. Bundesliga'da oynanan 22 maçta sadece altı kez galip geldi. Beş beraberlik ve 11 yenilgiyle topladığı puan ise 23. Mavi beyazlılar 14. sırada yer alıyor. Bu sezon lig maçlarında 32 gol yerken, attığı gol sayısı ise 22.

Tarihinin en kötü istatistiklerine ulaştı. Schalke'de en formda futbolcu ise Ahmed Kutucu.

18 yaşındaki Türk futbolcu sezon başından Aralık ayına kadar U19 takımında oynadı. Genç takımdaki hırsı, güçlü fiziği, tekniği ve çabukluğuyla dikkat çeken Ahmed, Aralık ayında A takıma alındı. İlk maçını da 15 Aralık'ta Augburg'a karşı oynadı. Ardından sürekli A takım kadrosuna alınan Ahmed, kış kampında da teknik heyetin gözüne girdi.

SON MAÇLARIN VAZGEÇMEZİ OLDU

Schalke Teknik Direktörü Domenico Tedesco, kamp sürecini iyi kullanan Ahmed'i sürekli kadroya aldı. Son iki maçta da ilk 11'de yer verdi. Ahmed, Bundesliga'daki ikinci golünü de B. Münih gibi güçlü bir takıma attı. Menchester City karşısında da Tedesco Ahmed'i tek forvet oynatacak. Onun hızından yararlanmak istiyor.

Tedesco İngilizleri durdurduktan sonra uzun toplarla Ahmed'in gol atmasını sağlayacak planla takımını oynacak. Schalke'de ayrıca genç futbolcu Suat Serdar'ın da orta sahada görev yapması bekleniyor. Maçın oynandığı Gelsenkirchen'de doğan İlkay Gündoğan da bu maçka Manchester City'in formasını giyecek. İlkay, doğduğu kentin takımına karşı oynayacak.