Fausto Grillo Göztepe'de

Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna dahil etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli defans oyuncusu Fausto Grillo'yu kadrosuna dahil etti. Göztepe'den yapılan açıklamada, Grillo ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde altyapısından yetiştiği Velez Sarsfield takımında forma giymişti.

(Ali Gözeten/İHA)