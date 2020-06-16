Fauci "Normale Dönme 1 Yıl ya da Daha Uzun Zaman Alabilir" ABD normale dönüş yolunda ancak bazı eyaletlerde Corona vakalarında artış gözleniyor.

ABD normale dönüş yolunda ancak bazı eyaletlerde Corona vakalarında artış gözleniyor. Beyaz Saray'dan nasıl bir yol haritası izleyecek? Anayasa Mahkemesi'nden tarihi bir karar çıktı. Atlanta'da protestolar gergin geçiyor. Bütün bu konulara dair ayrıntıları Serhan Akif Akyıldız aktarıyor Kaynak: DailyMotion.com