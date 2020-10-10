Fauci: Beyaz Saray 'süper bulaştırıcı etkinlik' düzenledi'
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BBC

Fauci: Beyaz Saray 'süper bulaştırıcı etkinlik' düzenledi'

10.10.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:27
Fauci: Beyaz Saray 'süper bulaştırıcı etkinlik' düzenledi'

ABD'nin en üst düzey koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'ı Covid-19'un bulaşmasına katkıda bulunan bir etkinlik düzenlemekle suçladı.

ABD'nin en üst düzey koronavirüs uzmanı Dr. Anthony Fauci, Beyaz Saray'ı Covid-19'un bulaşmasına katkıda bulunan bir etkinlik düzenlemekle suçladı.

Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü üyesi Dr. Fauci, Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayını tanıttığı toplantının "süper-bulaştırıcı etkinlik" olduğunu söyledi.

26 Eylül'deki etkinliğe katılan en az 11 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Trump'ın kendisi de hastalığı geçirdi.

Doktorları, başkanın artık kamusal etkinliklere katılabileceğini belirtti.

Dr. Fauci ne dedi?

CBS News yayınına katılan Dr. Fauci'ye Beyaz Saray'da maske takma ve sosyal mesafeyi korunma konusundaki isteksizlik soruldu.

Fauci "Veriler manzarayı ortaya koyuyor. Beyaz Saray'da süper bulaştırıcı bir etkinlik yapıldı. İnsanlar kalabalıkta bir aradaydı ve maske takmıyorlardı" dedi.

26 Eylül'de Başkanın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayı Amy Coney Barrett için yapılan etkinliğin, Beyaz Saray'daki yayılımın kökeninde olduğu sanılıyor.

Başkan Trump ve eşi Melania'nın yanı sıra, bu etkinliğe katılıp, Covid-19 olanlar arasında, iki senatör ve Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kellanne Conway de bulunuyordu.

Dr. Fauci ayrıca, uzmanların son altı aydır maske takılmasını tavisye ettiğini söyledi ve koronavirüs "devası" sözlerini kınadı. Trump, askeri hastade gördüğü tedavi sırasında kendisine uygulanan deneysel tedaviden deva diye bahsediyordu.

BBC
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