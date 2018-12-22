Faturaya Yansıtan da Var, Almayan Da... Ülkelerde Ortalama Ne Kadar Bahşiş Veriliyor?

Ülkelere göre restoranlarda, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verilmesi gerektiği araştırıldı. Türkiye'de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i, otellerde ise 2 ila 5 lira arasında bahşiş bırakılması doğru olarak kabul ediliyor. Taksilerde de ücreti yuvarlamak yeterli oluyor.

GoCompare, dünya çapında 25 ülkedeki restoran, taksi ve otellerde ortalama olarak ne kadar bahşiş verildiğini araştırdı.

Araştırmaya göre Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği yerler arasında yer alan Rusya'da restoranlarda hesabın yüzde 5 ila 10'u, otellerde 1.5 dolara kadar bahşiş veriliyor. Taksilerde ise bahşiş verilmesine gerek duyulmuyor.

Komşu Yunanistan'da da restoranlarda gerekli görülmüyor ancak ödeme yapılırken isteğe bağlı bahşiş bırakılabiliyor. Taksilerde ise sürücüler turistlerden bahşiş bekliyor.

JAPONYA VE ÇİN BAHŞİŞİ REDDEDİYOR

Japonya ve Çin'in bahşiş konusundaki tavrı ise son derece dikkat çekici. Bu iki Uzak Doğu ülkesinde bahşiş vermek son derece kaba bir davranış olarak görülüyor. Avrupa'da ise genel olarak gelen hesabın yüzde 5'i ila 10'u arasında bahşiş vermek gerekiyor.

Ülkemizde de restoranlarda hesabın yüzde 10'u ile 15'i arasında bahşiş bırakmak doğru bir davranış olarak kabul görürken, otellerde 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebiliyor. Taksilerde herhangi bir oran verilmezken, ücreti yuvarlamak yeterli oluyor.

İşte araştırmada yer alan ülkelerde ortalama verilen bahşiş miktarı şöyle:

ABD

Restoran: Hizmet iyiyse yüzde 15 ile 20, yeterince iyi değilse yüzde 10'a kadar bırakılabilir

Taksi: Ücretin yüzde 10'u ile 15'i arasında

Otel: 2 ila 5 dolar arasında

ALMANYA

Restoran: Ücrete yansıtılır ancak tutarı yuvarlama da yapılabilir

Taksi: Yüzde 5 ile 10

Otel: 1 ila 2 euro arasında

AVUSTURYA

Restoran: Ödeme yaparken hesabı yuvarlamak yeterlidir

Taksi: Tutarın yüzde 10'u kadar

Otel: 1 euro ya da 1.16 dolar

BELÇİKA

Restoran: Gelen hesaba yüzde 10 ile 15 arasında yansıtıldığından ayrıca ödeme yapılmaz

Taksi: Tutarı yuvarlamak yeterli

Otel: Faturaya yansıtılıyor

BULGARİSTAN

Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u

Taksi: Tutarı yuvarlama

Otel: Günlük yaklaşık 1 dolar

ÇEKYA

Restoran: Hesabı yuvarlama ya da tutarın yüzde 10'u

Taksi: Tutarı yuvarlamaya gerek yoktur

Otel: Yaklaşık 2 dolar

ÇİN

Restoran: Bahşiş politikaları yoktur hatta bu kaba bir hareket sayılabilir

Taksi: Bahşişler genelde kabul edilmez

Otel: Bahşiş verilebilecek tek yer, batıdaki turistlere hitap eden üst düzey bir otel

DANİMARKA

Restoran: Hesabın yüzde 10'u kadar

Taksi: Yuvarlama beklenmez ama en yakın tutara tamamlayabilirsiniz

Otel: 0.16 dolar

FRANSA

Restoran: 1 euro ila 5 euro arasında

Taksi: Tutarın yüzde 10'u

Otel: 1 ila 2 euro arasında

GÜNEY KORE

Restoran: İsteğe bağlı

Taksi: İsteğinize göre

Otel: Çok büyük otellerde yüzde 10 olarak faturaya yansıtılır

HIRVATİSTAN

Restoran: Genellikle faturaya dahil edilir

Taksi: Taksi fiyatlarında yuvarlama yapılmayabilir

Otel: 0.79 ila 1.57 dolar arasında

HOLLANDA

Restoran: Servis hizmeti hesaba dahildir ancak ekstra hizmet için yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

Taksi: 1 euroya kadar yuvarlama yapılabilir

Otel: Birkaç euro verilebilir

HONG KONG

Restoran: Çoğu yerde faturaya yüzde 10 tutarında hizmet bedeli yansıtılır

Taksi: En yakın tutara yuvarlama yapabilirsiniz

Otel: 0.25 ila 0.38 dolar arasında

İNGİLTERE

Restoran: Yüzde 10 civarında bahşiş verilebilir

Taksi: Beklenti yok ancak en yakın rakama yuvarlanabilir

Otel: 2.65 dolar

İSPANYA

Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında

Taksi: Toplam ücretin yüzde 10'u

Otel: 0.50 euroya kadar verilebilir

İSVİÇRE

Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır. İsterseniz ücreti de yuvarlayabilirsiniz

Taksi: Yuvarlama ya da yüzde 5

Otel: 1 ila 2 dolar arası

İTALYA

Restoran: Servis ücreti faturaya yansıtılır ancak gelen ücreti de yuvarlayabilirsiniz

Taksi: En yakın rakama yuvarlama

Otel: 1 dolardan 7 dolara kadar verilebilir

JAPONYA

Restoran: Bahşiş kaba bir davranış sayılır ve kibarca reddedilir

Taksi: Yuvarlamaya gerek yoktur

Otel: Bahşiş gerekmez

MACARİSTAN

Restoran: Tutarın yüzde 10'u kadar. Ayrıca garsona bahşiş bırakmamak kaba bir davranış sayılır

Taksi: Yüzde 10

Otel: 500 Macar forinti

MISIR

Restoran: Yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

Taksi: Yakın mesafelerde bahşişe gerek yok ama uzak yere gidiyorsanız tutarın yüzde 10'u kadar bırakılabilir

Otel: 1 dolara kadar

POLONYA

Restoran: Faturanın yüzde 10'u ile 15'i tutarında

Taksi: İsteğe bağlı olarak yüzde 10 ile 15 arasında bahşiş bırakılabilir

Otel: Gerekli değil

PORTEKİZ

Restoran: Bazı yerlerde faturaya dahildir. Değilse yüzde 10'a kadar bahşiş bırakılabilir

Taksi: 5 euroya kadar bahşiş verilebilir

Otel: 1 ila 2 euro arası

RUSYA

Restoran: Yüzde 5 ila 10 arasında

Taksi: Gerekli değildir

Otel: 1.5 dolara kadar bırakılabilir

TÜRKİYE

Restoran: Yüzde 10 ila 15

Taksi: Beklenti yok ama yuvarlama yapılabilir

Otel: 2 ila 5 lira arasında bahşiş verilebilir

YUNANİSTAN

Restoran: Gerekli değildir ama nakit ödeme yapılırken bahşiş bırakılabilir

Taksi: Gerekli değil ancak sürücüler turistlerden bahşiş bekler

Otel: 1 ila 2 euro arasında - İstanbul

Kaynak: DHA