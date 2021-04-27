Faturanın arasında bulunan 35 lira sahibine teslim edildi

Seydişehir'de su faturasına sarılı 35 lira Taraşçı Mahallesindeki sahibine teslim edildi.

Seydişehir'de su faturasına sarılı 35 lira Taraşçı Mahallesindeki sahibine teslim edildi.

Önceki gün su faturası yatırmak için ilçe merkezine gelen 66 yaşındaki Faruk Acar, su faturasını ödedikten sonra faturaya sardığı para üstü 35 lirayı düşürdü.

Bir süre sonra cebinde parasının olmadığı ve parasını düşürdüğünü anlayan Acar, üzüntüyle evinine döndü.

Yoldan geçerken faturanın içerisinde bulunan parayı fark eden bir kişi durumu zabıta ekiplerine iletti.

Seydişehir Belediye Zabıta ekipleri su faturası üzerinde bulunan adresten yola çıkarak Faruk Acar'a ulaştı.

Parasını zabıta ekiplerinden teslim alan Acar, "Helal paraymış, bulundu. Paramı bularak zabıta ekiplerine teslim eden kardeşime ve zabıta ekiplerine çok teşekkür ederim. Mübarek günlerde benim yüzümü güldürdüler Allah da onların yüzünü güldürsün." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun