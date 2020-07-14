Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
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Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı

İzmir'de doğal gaz sayaçlarının mührünü kırarak endeksi geriye çektiği iddiasıyla polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
14.07.2020 15:04 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:32

İzmir'de doğal gaz sayaçlarının mührünü kırarak endeksi geriye çektiği iddiasıyla polis tarafından yakalanan şahıs tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, doğal gaz şirketi yetkilisi C.Ö. isimli şahsın "bazı kişilerin faturaları düşürmek için değişik yöntemler kullandığı" şeklindeki ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptığı çalışma neticesinde C.B. isimli bir şahsın sosyal medya hesabından doğal gaz faturalarını garantili olarak indirdiğini belirten ilan verdiğini tespit etti. Araştırmayı derinleştiren ekipler, zanlıyı, bir apartmanda doğal gaz sayacının endeksini geri aldıktan sonra bina çıkışında kıskıvrak yakaladı.

Doğal gaz faturalarını düşürüp, şirketi 50 bin lira zarara uğratmış

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde C.B.'nin sayaçtaki mührü kırdıktan sonra doğal gaz faturasının düşük gelmesi için endeksi geri aldığı, daha sonra da mührü düzelttiği tespit edildi. Şüphelinin 5 iş yeri ve 4 evde bu işlemi yaparak fatura bedelini düşürdüğü ve doğal gaz şirketini yaklaşık 50 bin lira zarara uğrattığı saptandı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntüler güvenlik kamerasında

Öte yandan C.B. isimli şüphelinin bir apartmanda bulunan doğal gaz sayacının endeksini geri aldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, C.B.'nin sayacın yanına gelerek etrafı kontrol etmesi, ardından elindeki aletle endeksi düşürdükten sonra binadan çıkması görüldü. - İZMİR

Kaynak: İHA

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