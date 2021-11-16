Faturalardan TRT payının kaldırılmasını içeren yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu

Ak Parti milletvekilleri, elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesini içeren kanun teklifini, Tbmm Başkanlığı'na sundu.

AK Parti, enerji satışı üzerinden TRT payının kaldırılmasını da düzenleyen 38 maddelik yeni yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Kanun teklifi kapsamında, bazı kanunlarda da değişikliik öngörülüyor. Buna göre; elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılması öngörülüyor. Elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi hedefleniyor. Ayrıca, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) bünyesinde, elektrik ve doğal gaz faaliyetleri ile ilişkilendirilen iş modelleri ve teknolojideki gelişmeleri izlemek ve gerekli düzenlemeleri yapmak, araştırma ve geliştirme ile yenilik (inovasyon) alanlarının tespiti ve bu alanlardaki çalışmaların yönlendirilmesine ilişkin çalışmaları yapmak üzere gerekli idari yapının kurulması amaçlanıyor.

Esnek çalışma saatlerine ve şartlarına uyumlu olarak Ar- Ge ve Tasarım Merkezlerinde çalışan personelin faaliyetlerinin bir kısmını merkez dışında yürütmesi ve kanunla sağlanan destek ve muafiyetlerden aynı şekilde faydalanması amacıyla düzenlemeye gidiliyor.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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