Fatura öderken kalp krizi geçiren jandarma personeli yaşamını yitirdi Nevşehir Belediyesi'nde su faturası ödemek için vezne sırasında beklerken kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaşer (42), yaşamını yitirdi.

Nevşehir Belediyesi'nde su faturası ödemek için vezne sırasında beklerken kalp krizi geçiren Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaşer (42), yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, ikametine ait su faturasını ödemek için Nevşehir Belediyesi'ne gelen Yaşer, vezne sıra numarası alarak beklemeye başladı. Bir süre sonra yere yığılan Yaşer'in durumunu gören güvenlik görevlisi, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Belediye binasına gelerek müdahalede bulunan sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yaşer, kurtarılamadı.

Kaynak: AA