Fatura ödemek için beklerken kalp krizi geçiren uzman çavuş kurtarılamadı
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Fatura ödemek için beklerken kalp krizi geçiren uzman çavuş kurtarılamadı

NEVŞEHİR'de Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaşar (42), fatura ödemek için vezne önünde sıra beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fatura ödemek için beklerken kalp krizi geçiren uzman çavuş kurtarılamadı
07.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:39

NEVŞEHİR'de Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaşar (42), fatura ödemek için vezne önünde sıra beklerken geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kadir Yaşar, dün evinin su faturasını ödemek için Nevşehir Belediyesi hizmet binasına gitti. Burada sırasını bekleyen Yaşar, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yaşar'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Yaşar, hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA

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