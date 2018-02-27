Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş Maçının Faturasını Aykut Kocaman'a Çıkardı
Beşiktaş yönetimi, Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik yenilginin faturasını Aykut Kocaman'a çıkardı. Yöneticiler, tecrübeli teknik adamın oyuncu değişikliklerini geç yaptığını düşünüyor.
Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısında alınan 3-1'lik yenilgiden çok etkisiz oyun ve Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın performansı tartışıldı.
Deneyimli hocanın geç hamle yapması en çok eleştirilen konu oldu. İlk devreyi 1-0 önde kapatan takım, siyah-beyazlıların ciddi baskısı altında olmasına rağmen golü yemeden devreyi bitirmeyi başardı.
60'TAN SONRA VALBUENA'YI ALACAKTI
Teknik Direktör Kocaman da durumun farkındaydı. Oyun kontrolü kaybedilse de savunma işini yapıyordu. Devre arasında takımın dinlenmesi sonrası ikinci yarıda herkesin toparlanacağı düşünüldü. Erken yapılacak bir hamlenin ters etkisi söz konusu olabilirdi. Taşları yerinden oynatıp rakibe geniş alan bırakmaktan çekinen Kocaman, mevcut takım ile 60'a kadar devam edip ardından Valbuena hamlesini yapmayı planladı.
VIDA'NIN GOLÜ ALTÜST ETTİ
Ancak Beşiktaş'ın 49'da Vida ile bulduğu gol sonrası Kocaman'ın tüm planları altüst oldu. İkinci yarıda baskıyı kırabileceklerini düşünen Kocaman yanıldı ve ilk dakikalarda kalesinde de golü gördü. Savunmada yapılan yerleşim hatası sonrası Vida bomboş kaldı.
Kocaman, bu tip toplarda yerleşik savunmasına çok güveniyordu. Bir anlamda gol hiç beklemediği bir pozisyonda geldi. Buna rağmen teknik heyet maç öncesi yaptığı taktik plana bağlı kaldı. Golü 48'de yese de ilk değişikliği 61'de yaptı.
ELEŞTİRİLER SINIRLI KALDI
Yönetim, bu maçtaki mağlubiyette teknik heyetin hamlelerde geç kalmasının etkili olduğunu düşünüyor. Ancak bu sonuca rağmen takımın bir an önce toparlaması ve yarışa devam etmesinin önemli olduğunu bilen yöneticilerin eleştirileri bu nedenle çok sınırlı kaldı.
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Bu aykut 1988/89 yılında 29 gol atıp 103 golle şampiyonluk yaşamış adam.Nerde o ruh nerde o zevk,soğudum futboldan Aykut Allah’tan bir oğlumun adını Rıdvan koydum aptallık yapıp Aykut koysaydım o yıllar şimdi çocuğun adını harbiden değiştirirdimCevap Yaz Yayından Kaldır
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hangi yarışa devam edeceksiniz acaba bırakın boş lafları fb taraftarının yüzü daha 5 sene Gülmez. yeniden yapılanma şart. başkanından teknik direktörü futbolcusundan top toplayicisinaCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
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Sonuç ne.Aykut belli.Nato kafa Nato mermer.bu adamın taktiğini bilmeyen yokki.o zaman bu direktör değil traktör arkadaş tabii römorku yok çünkü arkasında bir taraftar yokkCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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YETER ARTIK AYKUT KOCAMAN BİR FENER TARAFTARI OLARAK BEŞİKTAŞIN ATTIĞI 3. GÖLE SEVİNDİM İYİ OLUYOR DEVAM AYKT DEVAMCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Ben gs lıyım bizim ligde şike falan olmasın bjk yenecek takım yok.Cevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır