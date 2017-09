Fatso'dan 'Fındık' Değerlendirmesi

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) Başkanı Tayfun Karataş, fındık fiyatının çok düşük olduğunu belirterek, "Karar vericiler, kendileri de üreticiymiş gibi düşünerek tekrar bir fiyat belirlemelidir" dedi.



Bölgenin en önemli gelir kaynağı ve ülkenin de en büyük ihracat ürünü olan fındıkla alakalı Karadeniz Bölgesi'nin son yaşadığı sıkıntıya dikkat çekmek adına basın toplantısı düzenleyen Başkan Tayfun Karataş, "Üzülerek şunu ifade ediyorum, bu kadar önemli ve değerli bir ürüne sahip olup da bu ürünün üzerinde bu kadar hak sahibi olamamak gerçekten üreticimiz adına son derece üzücü bir tablodur. Özellikle TMO'nun devreye girmesi ve 10 TL fiyat açıklaması ürünün gerçek anlamdaki eder fiyatına ne yazık ki karşılık vermiyor. Bugün baktığımızda serbest piyasada fındık fiyatı 7,5 TL seviyesinde seyretmekte. 8,5 TL civarında üretimi olan bir ürünün maliyetinin 7 buçuk TL serbest piyasada yer bulması açıkçası bölgemiz adına son derece talihsiz bir olaydır. Şunu belirtmek lazım ki, Karadeniz insanı her zaman vatanına ve milletine sahip çıkan, her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olan bu tarz hassasiyetlere sahip bir toplumdur. Bu kadar devletine bağlı olan bölge halkının, ülke ekonomisi içinde katmanlar üreten fındığın karşılığı bu şekilde olmamalıydı" diye konuştu.



"Fındıkta uzun vadeli çözümler üretilmeli"



Fındığın sadece Karadeniz Bölgesi'nde değil tüm ülke ekonomisinde büyük yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Karataş, "Unutmamak gerekir ki fındık bölgemiz açısından özellikle ticarette kendisine çok ciddi manada yer bulmaktadır. Bugün baktığımızda ekonomik anlamda ne yazık ki önümüzdeki günler ile alakalı çok iyimser bir tablo karşımızda durmamakta ve her şeyin başında ticarethane sahiplerimizi bu tablo endişe verici ve demorize denilecek bir boyutla karşı karşıya bırakmaktadır. O yüzden bence her yıl yaşadığımız fındıkla alakalı soruna kökten bir çözüm üretilmesi, kökten revize edilerek uzun vadeli çözümlerle insanlarımıza ve üreticilerimize bu noktada yer verilmesi kanaatindeyim. Bugün TMO fındığı almakta fakat alırken de üreticilerimize yaşattığı sıkıntılarla zaten düşük olan fiyatı bir değişik sorunla karşı karşıya bırakınca çileye bir çile daha ilave etmektedir. Şunu da ifade etmekte fayda var, bizim buradaki amacımız bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir. Bu ürün ülkemizin ürünü, dolayısıyla 'karar veren mekanizmalar acaba üretici pozisyonunda olsaydı aynı kararları verir miydi' sorusu bizleri düşündürmektedir" şeklinde konuştu.



"Fiyatlar revize edilmeli"



Halkın büyük bir sorunu hale gelen fındık taban fiyatını gündeme getiren Karataş, "Fındık ne Ordu'nun ne de Giresun'un sorunu değil. Ben Türkiye'nin sorun olarak değerlendiriyorum. Çünkü tarım ürünlerinde en büyük girdiye sahip bir ürün, buna karşı ne bir politikası ne bir stratejisi ne de bir çözümü söz konusudur. O yüzden ben buradan karar vericilere şu mesajı vermek istiyorum, kesin ve kati suretle fiyatların revize edilmesi gerekir. Aksi takdirde bölge ekonomisi bu noktada ciddi bir erozyona uğrayacaktır. Üretici bu noktada ciddi bir mağduriyet yaşayacaktır. Türkiye'de tek bir dönem var ki fındık dönemi, bölgede böyle bir kültür var ama bu fiyat aralığında oluşan fındık yüzünden ne yazık ki esnafımız alacağını tahsil edemeyecek, üreticimiz arzu ettiği geliri elde edemeyecek. Gerek üretici bazında gerekse esnaflarımız bazında önümüzdeki günler ve aylar ne yazık ki arzu ettiğimiz seviyelerde olmayacak" ifadelerini kullandı.



Üreticilerin sesini duyurmak amacıyla konuya tekrardan bir değerlendirme gerektiğinin çağrısını yapan Başkan Karataş, "Şunu unutmamakta da fayda var, mahsulümüz geçen sene bir küflenme olayı ile karşı karşıya kaldı. Randıman düşüklüğü ve özellikle çürüklerin çok olması, randımanın düşük seyretmesi ile beraber fiyatı düşük olan üreticinin daha da fiyatının düşmesine neden oldu. O yüzden bu noktada herkesin şapkasını çıkarıp önüne koyması gerektiğini düşünüyorum" diyerek üreticinin derdine derman olunması gerektiğini ekledi. - ORDU