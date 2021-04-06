Fatsalı öğrencilerden sokak hayvanlarına kulübe desteği
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Fatsalı öğrencilerden sokak hayvanlarına kulübe desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Fatsalı öğrencilerden sokak hayvanlarına kulübe desteği

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi Ortaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanları için temin ettikleri kulübeleri şehrin belirli yerlerine yerleştirdiler.

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi Ortaokulu öğrencileri sosyal sorumluluk projesi kapsamında sokak hayvanları için temin ettikleri kulübeleri şehrin belirli yerlerine yerleştirdiler.

Fatsa Yalıköy Ortaokulu öğrencileri olarak sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirdiler. Okul öğrencileri ve görevli öğretmenleri sokak hayvanları için proje yaparak onlara Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi tarafından temin edilen hayvan kulübeleri belirli noktalara yerleştirerek içlerine mamalar ve sular yerleştirdiler.

Etkinliği gerçekleştiren öğretmenler, "Belirli zamanlarda öğrencilerimizle beraber burayı ziyaret edeceğiz. Bu etkinliğimizde bizlere destek sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Fatsa Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz" dediler. - ORDU

Fatsalı öğrencilerden sokak hayvanlarına kulübe desteği
Fatsalı öğrencilerden sokak hayvanlarına kulübe desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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