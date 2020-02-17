Fatsa'ya yeni içme suyu deposu
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Fatsa'ya yeni içme suyu deposu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Ordu genelinde sürdürdüğü yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

17.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:45
Fatsa'ya yeni içme suyu deposu

Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Ordu genelinde sürdürdüğü yatırım çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.


Fatsa ilçesinde 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa edecek olan OSKİ, birçok mahallenin içme suyu sorununu çözmeyi amaçlıyor.


Fatsa ilçesinde yapımına başlanılan 3 bin metreküp kapasiteli içme suyu deposunun kazı çalışmaları devam ediyor. Ayazlı Mahallesi'ndeki içme suyu deposunun yapımı tamamlandığında ilk etapta; Ayazlı, Evkaf ve Dolunay Mahallelerine hizmet verecek. Depo ile birlikte yapılacak terfi merkeziyle birlikte ikinci etapta; Yukarıtepe, Sudere, Aşağıtepe, Yeşiltepe ve Sazcılar Mahallelerine içme suyu iletimi sağlanacak.


Yapılan depo ile diğer depolar arasında bağlantı kurmak için 6 bin metre içme suyu boru hattı döşeyecek olan ekipler, çalışmaları haziran ayı sonunda tamamlayarak hizmete sunmayı amaçlıyor. - ORDU

Kaynak: İHA
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