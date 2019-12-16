Fatsa ve Ünye'de esrar operasyonları: 2 tutuklama

16.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:19

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ecstasy hap ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.



Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerinde toplam 29 adet ecstasy hap ele geçirildi. Haklarında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan şüpheli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.



Ayrıca aynı dosya kapsamında tutuklanan şüpheli şahıslardan uyuşturucu maddeyi satın aldıkları tespit edilen 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanımından dolayı adli işlem yapıldı.



Öte yandan Ünye ilçesinde yapılan denetimlerde de 3 şahsın üzerinde toplam 26 gram sentetik kannabinoid, 10 kişinin üzerinde de toplam 34 gram esrar maddesi ele geçirildi. Esrar maddesi ile geçirilen şahıslar hakkında maddesi ele geçirilmiş olup; şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanımından dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA