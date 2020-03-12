Fatsa Tapu'da 24 bin 817 başvuru talebi Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, 2019 yılında toplam 24 bin 817 başvuru talebi aldıklarını söyledi.

Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, 2019 yılında toplam 24 bin 817 başvuru talebi aldıklarını söyledi.



Fatsa Tapu Müdürü İhsan Köroğlu, "2019 Yılında toplam başvuru talebi olarak 24 bin 817 adet, işlem yapılan yevmiye sayısı, 19 bin 764 adet, yazışmalar gelen-giden evrak olarak = 16 bin 501 adet, toplam tapu harcı tahsili 13 milyon 6 bin 622 TL, toplam döner sermaye tahsili 1 milyon 549 bin 727, toplam damga vergisi tahsili 192 milyon 761 bin TL müdürlüğümüzde iş hacmi bir önceki yıla oranla yüzde 20 oranında artış göstermiştir" dedi.



Müdür Köroğlu, "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar neticesinde tüm tapu ve kadastro müdürlükleri teknolojik olarak en üst seviyelere geldiği ve vatandaşımız Müdürlüğümüze gelmeden 'www.tkgm.gov.tr' adresinden giriş yaparak satış, intikal vs. başvuru sırasının sistem üzerinden alabildiği ve yine e-devlet üzerinden giriş yaparak kendi adlarına kayıtlı olan tüm taşınmazların tapu kayıtlarını ve taşınmaz üzerinde mevcut haciz, intikal vs. takyidatları görebildikleri ve diğer kurumlarla yapılan protokol sayesinde kurumlara yapılan talepler müdürlüğümüze gelmeden karşılanabildiğinden vatandaşlarımıza hizmet noktasında kolaylıklar sağlamaktadır. Müdürlüğümüzde yapılan işlemler bir önceki yıla oranla yüzde 20 civarında bir artış olmasından dolayı ve yine yapmış olduğumuz işlemlere ek olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün 2023 yılı hedefleri arasında olan ve tüm tapu müdürlüklerinde fiziki haldeki arşiv belgelerinin elektronik ortama aktarılması ile ilgili çalışmalardan dolayı iş yükümüzün artmasına rağmen müdürlüğümüz tüm personeli ile vatandaş memnuniyeti ön planda tutularak vatandaşlarımızın taleplerini en kısa sürede karşılamaktadır" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA