Fatsa pazar yerine kavuşuyor
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Fatsa pazar yerine kavuşuyor

Fatsa pazar yerine kavuşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde hayata geçirdiği kapalı pazar yeri çalışmalarında sona gelindi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Fatsa ilçesinde hayata geçirdiği kapalı pazar yeri çalışmalarında sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Fatsa ilçesi Sakarya Caddesi Elekçi Deresi yanındaki yaklaşık 10 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen kapalı pazar yerinde son rötuşlar atılıyor. Sadece Ordu'nun değil, Karadeniz Bölgesi'nin de en büyük pazar yeri olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri, son düzenlemelerin ardından vatandaşların hizmetine açılıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Ufak tefek rötuşların ardından bu pazarı hizmete açmış olacağız. Fatsa'ya kazandırılan bu pazar yeri sadece ilimizde değil, bölgede de en büyük pazar yeri olacak" dedi.

Alp sözlerine şöyle devam etti:

"Fatsa ilçemizde 10 bin 500 metrekarelik kapalı pazar yerinin şu anda 8 bin 500 metrekaresi kapalı pazar yeri olarak bitmiş durumda. Burada aydınlatmalar ve elektrik bağlantıları yapıldı. Artık sona yaklaşıldı, çalışmalar bitti sayılır. Ufak tefek rötuşların ardından bu pazarı hizmete açmış olacağız. Fatsa'ya kazandırılan bu pazar yeri sadece ilimizde değil, bölgede de en büyük pazar yeri olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve Fatsa ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

246 satış birimi ve otoparkı olan pazar yeri

İlçenin önemli bir ihtiyacını giderecek olan Fatsa Kapalı Pazar Yeri içerisinde 246 adet satış birimi yer alacak. 750 metrekarelik alanda peyzaj imalatları yapılarak içerisinde yürüyüş yolları, kamelya, oturma bankları, çöp kovaları ve 20 araçlık otopark bulunacak. Projenin tamamlanması ile Fatsa ilçesi hem modern bir pazar yerine sahip olacak hem de yeni bir yaşam alanına kavuşacak. - ORDU

Fatsa pazar yerine kavuşuyor
Fatsa pazar yerine kavuşuyor
Fatsa pazar yerine kavuşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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