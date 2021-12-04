Fatsa Oto Galericiler Derneği'nde mevcut başkan güven tazeledi - Haberler
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Fatsa Oto Galericiler Derneği'nde mevcut başkan güven tazeledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Fatsa Oto Galericiler Derneği'nde mevcut başkan güven tazeledi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen oto galericiler derneği seçiminde mevcut başkan Hikmet Zerey yeniden başkanlığı kazandı.

AYDIN (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde gerçekleşen oto galericiler derneği seçiminde mevcut başkan Hikmet Zerey yeniden başkanlığı kazandı.

İki listenin yarıştığı seçimlerde mevcut Başkan Hikmet Zerey ile Aydın Kaya'nın başkanlık için seçime gitti. 96 kişinin kullandığı oyların neticesinde mevcut Başkan Hikmet Zerey 62 oy alırken, Aydın Kaya ise 34 oy aldı. Gerçekleşen seçim neticesinde Hikmet Zerey, yeniden başkanlığa seçildi. - ORDU

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