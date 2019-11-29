Fatsa OSB'de fabrikada yangın
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Fatsa OSB'de fabrikada yangın

Ordu'nun Fatsa ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kil fabrikasında yangın çıktı.

29.11.2019 11:59 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:04
Fatsa OSB'de fabrikada yangın

Ordu'nun ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde () kil fabrikasında yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Fatsa OSB'de özel bir şirkete ait kil fabrikasının ambalaj bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra 112 acil servisi sevk edildi. Yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdüren ekiplere iş makineleri de destek vererek yaklaşık 30 dakikalık bir çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Yangından etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Kaynak: İHA
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