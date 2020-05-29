Fatsa İskelesi ticari faaliyetlerine yılsonuna kadar devam edecek
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Fatsa İskelesi ticari faaliyetlerine yılsonuna kadar devam edecek

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa İskelesi'nin yılsonuna kadar mevcut hali ile hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, "Bu süre içerisinde Fatsa Limanı'nın hazır hele getirilmesi konusunda çalışmalara hız verilecektir" dedi.

Fatsa İskelesi ticari faaliyetlerine yılsonuna kadar devam edecek
29.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:27

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa İskelesi'nin yılsonuna kadar mevcut hali ile hizmet vermeye devam edeceğini belirterek, "Bu süre içerisinde Fatsa Limanı'nın hazır hele getirilmesi konusunda çalışmalara hız verilecektir" dedi.

Fatsa İskelesi ile ilgili bir basın açıklaması yapan Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in halkımızın yaşam alanlarına duyduğu saygı ve halkımıza hizmeti önceleyen bakış açısı hepimizin malumu olup Ordu Belde Evleri bunun en yakın ve bariz örneğidir. Fatsa İskelesi'nin modern bir görünüme kavuşturularak halkımızın gezinti alanı içerisinde yer alması ve sahil projesi ile birleştirilerek daha konsept bir hale getirilmesi için verdiği talimat Başkanımızın Fatsa'ya ve sosyal yaşama verdiği değer açısından değerli ve kıymetlidir. Fatsa iskelemize yılda yaklaşık 40 yük gemisi gelmektedir. Kıyı kirliliği ve vinçlerin görsel kirliliği açısından iskelenin ticari alan kapsamından çıkartılarak halkımızın kullanımına sunulması ve ayrıca gezi ve yolcu gemileri ile Ordu ili sahil şeridinde yapılacak olan turların başlaması açısından da ayrıca önem arz etmektedir. Ancak hali hazırda Fatsa'da faaliyet gösteren firmalarımızın yaptığı ticari anlaşmalar ve planlamalardan diğer taraftan yeni yük indirme ve yükleme alanlarını hemen temin edemeyecekleri, ayrıca Fatsa limanında yapılacak yeni yapılanmanın zaman alacağı hususu göz önünde bulundurularak, Başkanımızla yaptığımız ikili görüşme neticesinde süre yıl sonuna kadar uzatılmış ve mevcut hali ile iskelemiz hizmet vermeye devam edecektir. Bu süre içerisinde Fatsa Limanı'nın hazır hele getirilmesi konusunda çalışmalara hız verilecektir. Yıl sonu itibarıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'in Fatsa'mız için düşündüğü sahil projesi ile birleştirilmiş modern bir iskele hayata geçirilerek, iskelenin ticari faaliyetler için verdiği hizmet sonlandırılacaktır. Fatsa'mıza kazandırılacak böyle bir hizmet içeriği ve detayları konusunda hassasiyet gösteren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler'e şahsım ve Fatsalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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