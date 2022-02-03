Fatsa'dan Azerbaycan'a 'teşekkür' konvoyu

FATSA, ORDU (İHA) - Türkiye'de, ağustos ayında meydana gelen orman yangınlarına destek için gelen Azerbaycanlı itfaiyeciler için, Ordu'nun Fatsa ilçesinden Azerbaycan'a teşekkür konvoyu düzenlendi.

Ağustos ayında Türkiye'de yaşanan orman yangınlarına müdahale için gelen Azerbaycanlı itfaiyeciler için, Fatsa Off-Road Kulübü Derneği ile Ordu Kano Kulübü üyeleri konvoy düzenledi. Off-road ve kano kulübü üyelerine, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar da ve eşlik etti. Off-road ve kano kulübü üyeleri, Azerbaycan'da off-road gösterileri ve kano sporu etkinlikleri de yapacak.

"Türkiye ve Azerbaycan, birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmemiştir"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar hareket öncesi yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'a 'gardaşlık' için yola çıkıyoruz. Geçtiğimiz yaz ayında ülkemizde yaşanan orman yangınlarına tüm imkanlarıyla seferber olan kadim dostumuz, kardeş ülke Azerbaycan'a iade-i ziyaret için yola revan oluyoruz. Derin tarihi ve kültürel bağlarıyla Türkiye ve Azerbaycan, birbirini hiçbir zaman kendinden farklı görmeyen, sevincine sevinen, kederine üzülen, aynı köklerin üzerinde büyüyen bir çınarın farklı coğrafyadaki dalları gibi, her zaman kardeşlik duygularından beslenerek güç alan tek millet olmuştur" dedi.

"Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla sürdürülebilir bir hareket planladık" diyen Başkan Kibar, "Karlı yolları aşarak dostluk elimizi Ordu Fatsa'dan Azerbaycan'a uzatarak Dışişleri Bakanlığımız himayelerinde gerçekleştirdiğimiz üç günlük dostluk, spor ve kültür etkinliğe manevi desteklerinden ötürü Dışişleri Bakan Yardımcımız Sayın Yavuz Selim Kıran'a, Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e ve etkinlikte emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Fatsa Off-Road Kulübü Derneği Başkanı Üzeyir Erdoğan, "Bu projeyi oluşturmamızdaki asıl amaç Azerbaycan'dan itfaiyeler ile yangın için bize desteğe gelen kardeşlerimize teşekkür ziyareti adı altında bir program gerçekleştirmek. Yine orada sportif faaliyetler ve kültürel faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bu konuda bize Dışişleri Bakanlığımızın, Ordu Büyükşehir Belediyemizin, Ordu Valiliğimizin destekleri oldu. Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibarın bizimle seyir halinde olması, bize bu konuda çok destek olmasından dolayı da teşekkür ederiz" dedi.

Ordu Kano Kulübü Başkanı Mustafa Sarıkaya ise yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yaz Azerbaycan'dan ülkemize orman yangınlarını söndürmek için gelen kardeşlerimiz, 'biz Türkiye'ye kendi ormanlarımızı yani kendi ülkemize geliyoruz, kendi ormanlarımızı söndürmeye geliyoruz' diyen benim de sınıf arkadaşım Pilot Yüzbaşı Nurlan İsmailoğlu ile konuşmamızda bu ziyaret için karar aldık. Fatsa Off-Road Kulübü ile de istişare yaptık, Fatsa Belediye Başkanımız ile istişare yaptık ve bu proje o şekilde start aldı" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Fatsa'dan Azerbaycan'a hareket etti. - ORDU