Fatsa'daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında Ordu'da Kemal Emen isimli şahsın sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı tabancayla vurarak öldürdüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Ordu'da Kemal Emen isimli şahsın sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı tabancayla vurarak öldürdüğü o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Ordu'nun Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (34) tabanca ile öldürdükten sonra polisin 'dur' ihtarına uymayarak kendisini de vurarak intihar eden 32 yaşındaki Kemal Emen'in cinayeti işleme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sevgilisini vurarak öldürdükten sonra kendisini de vurarak ağır yaralanan Kemal Emen, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtulamamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA