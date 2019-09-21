Fatsa'daki eğitim yatırımları

21.09.2019 16:40

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Fatsa ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden eğitim yatırımlarını inceledi.

Taşçı, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eğitim yatırımlarının zamanında bitirilmesi için Mili Eğitim Bakanlığı ile görüştüklerini, yeterli ödeneğin aktarılacağını söyledi.

Fatsa'da ikili eğitimin sonlanması için eğitim yatırımlarının önemli olduğunu vurgulayan Taşçı, geleceğin teminatı çocukların en güzel okullarda eğitim görmesi için çaba sarf ettiklerini anlattı.

İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş ise devam eden inşaat çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

Fatsa ilçesinde kısa sürede ikili eğitimin tamamen sona ereceğini aktaran Baş, "Kurtuluş ilkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Özel Eğitim Anaokulu, Dolunay Anadolu Lisesi ve Spor Salonu, Gazi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu ve Yassıtaş Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde çalışmalar sürüyor. Çoğu bitme noktasına geldi. Bizlerden desteğini esirgemeyen bakanlık yetkilileri ve milletvekilimize teşekkür ederiz." dedi.

Taşçı'ya ziyaretleri esnasında AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve şube müdürleri eşlik etti.

Kaynak: AA