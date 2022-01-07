Fatsa'da "Yürek Isıtan Örgülerimiz" projesi - Haberler
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Fatsa'da "Yürek Isıtan Örgülerimiz" projesi

Fatsa'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ordu'nun Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde tarafından başlatılan "Yürek Isıtan Örgülerimiz" adlı proje ile el örgüsü olan atkı ve bereler ilkokul çocuklarına hediye edildi.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nde tarafından başlatılan "Yürek Isıtan Örgülerimiz" adlı proje ile el örgüsü olan atkı ve bereler ilkokul çocuklarına hediye edildi.

Fatsa İlçe Gençlik Merkezi Müdürlüğü El Sanatları Atölyesi bünyesinde eğitim gören gençler, proje çerçevesinde hazırladıkları ve bereleri Korgan ilçesindeki Beypınarı ve Belalan Yolağzı İlkokulu'ndaki çocuklara ulaştırarak, soğuk kış günlerinde üşümemelerini sağladı. Gençler tarafından bir süre önce başlatılan proje, kısa sürede birçok gencin destek verdiği bir etkinliğe dönüştü.

Gençlik Merkezi Müdürü Berat Şahin, proje hakkında yaptığı açıklamada, "Kişisel gelişim atölyesi ve çocuk gelişimi okuyan öğretmen adayı gençlerimiz masal anlatıcılığı eşliğinde drama gösterilerinde bulundu. Bizler bu mutluluğa ortak olduğumuz için kendimizi çok iyi hissettik. Projemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, yüreğiniz daima gülümsesin diyoruz" dedi. - ORDU

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