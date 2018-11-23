Fatsa'da Türk Sanat Müziği Konseri

Fatsa Halk Eğitim Merkezi üyeleri Türk Sanat Müziği konseri düzenledi.

Fatsa Kültür Sarayında düzenlenen konserin açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptı.

Türk Sanat ve Türk Halk Müziği'nin kültürümüzde ayrı bir yeri ve değeri olduğunu söyleyen Atinkaya, programın hazırlanmasında tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konserin sunuculuğunu ve yönetmenliğini Şef Engin Candan yaptı.

Yöresel müziklerin seslendirildiği konser beğeni topladı.

Konsere Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazı, İlçe Jandarma Komutanı Halit Gülten, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Ayhan Baş, kamu kurumlarının müdürleri, sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.