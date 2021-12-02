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Fatsa'da TÜBİTAK bilim fuarı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Fatsa'da TÜBİTAK bilim fuarı

ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 23 projenin yer aldığı 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı.

ORDU (İHA) - ORDU (İHA) – Ordu'nun Fatsa ilçesinde, 23 projenin yer aldığı 'TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı' sergisi açıldı.

Fatsa Eczacı İlhan Hazinedar Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı. Okulun spor salonunda gerçekleşen ve okul Müdürü Kadir Başdağ ile proje koordinatörü Tarık Özcan'ın yürüttüğü, 16 öğretmen, 79 öğrenci ile toplamda 23 projenin yer aldığı fuarda tasarım, inceleme, araştırma türünde projeler yer alıyor.

Bilim fuarı sergisinin açılışına katılan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, buradaki stantları gezerek öğrencilerin sunumlarını dinledi. - ORDU

Fatsa'da TÜBİTAK bilim fuarı

Fatsa'da TÜBİTAK bilim fuarı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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