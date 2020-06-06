Fatsa'da trafik kazası : 8 yaralı
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Fatsa'da trafik kazası : 8 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Fatsa'da trafik kazası : 8 yaralı
06.06.2020 16:13 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:16

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Samsun-Ordu karayolu Dolunay Kavşağı'nda meydana geldi. Kamyonet ile minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olary yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve Medi Tech Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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