Fatsa'da trafik kazası: 5 yaralı
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Fatsa'da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Fatsa'da trafik kazası: 5 yaralı
10.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:29

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Fatsa-Kumru karayolunda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet Hastanesi ve Medi Tech Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

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