Fatsa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Fatsa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Fatsa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Ordu karayolu fakülte kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa Ş.'nin kullandığı 52 BR 384 plakalı otomobil ile Halim S. yönetimindeki 55 ADA 78 plakalı tır kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile Ahmet S. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleye yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

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