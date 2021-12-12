Fatsa'da trafik kazası: 2 yaralı

SAMSUN (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ordu'dan Samsun istikametinde, Bolaman sahil yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cömert Demirel yönetimindeki 06 DZ 2289 plakalı çekici ile Bülent Aksu yönetimindeki kamyonet, aynı istikamette seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet takla atarken, sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Dere yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kaza nedeniyle Ordu-Samsun karayolunda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU