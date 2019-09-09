Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

09.09.2019 15:46
Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Fatsa-Aybastı karayolu 8.kilometresinde meydana geldi. Şükrü H. yönetimindeki 55 KJ 080 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ORDU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.