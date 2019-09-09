Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Fatsa-Aybastı karayolu 8.kilometresinde meydana geldi. Şükrü H. yönetimindeki 55 KJ 080 hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters devrildi. Kaza sonucu araçta bulunan sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - ORDU