Fatsa'da trafik kazası: 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Dağ yönetimindeki 52 AT 939 plakalı otomobil ile Tuncay Elma'nın kullandığı 52 BR 706 plakalı kamyonet çarpıştı. Kaza sonucu sürücülerden Tuncay Elma yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Kaynak: İHA