Fatsa'da tematik denetimler
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Fatsa'da tematik denetimler

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Fatsa'da tematik denetimler

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "dinamik denetim modeli faaliyetleri" konulu genelgesi çerçevesinde Ordu'nun Fatsa ilçe protokolünün de katıldığı tematik denetimler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "dinamik denetim modeli faaliyetleri" konulu genelgesi çerçevesinde Ordu'nun Fatsa ilçe protokolünün de katıldığı tematik denetimler yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "dinamik denetim modeli faaliyetleri" konulu genelge gönderdi. Bu çerçevede Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran başkanlığında İlçe Emniyet Amirliği görevlileri ile kurum müdürlerinin de katıldığı tematik denetim gerçekleştirildi. Denetimde Fatsalı esnaf ve vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, denetimlerin sık aralıklarla ilçede gerçekleşeceğini söyledi. - ORDU

Fatsa'da tematik denetimler
Fatsa'da tematik denetimler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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