Fatsa'da SYDV mütevelli heyeti muhtarlık seçimi

16.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:25

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı(SYDV) 2020 yılı faaliyet dönemi mütevelli heyet üyesi muhtar seçimi Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında gerçekleşti.



Mütevelli heyet üyesi muhtarlık seçimine Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, Fatsa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nevzat Aydın ve muhtarlar katıldı. Gerçekleşen genel kurul sonucunda Gölköy Mahallesi Muhtarı Abdullah Hafızoğlu ile Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal yeni dönemde mütevelli heyetine seçilerek muhtarları temsil edecekler.



Birlik ve beraberlik içinde en iyi şekilde bu görevi sürdüreceğini belirten Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, "Görevimizi en iyi şekilde yapacağız. Bizlere oy veren muhtar arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA