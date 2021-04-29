Fatsa'da su kesintilerine jeneratörlü çözüm

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Fatsa ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinde içme suyu tesislerinin devre dışı kalmasını jeneratör kullanarak önleyecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Fatsa ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinde içme suyu tesislerinin devre dışı kalmasını jeneratör kullanarak önleyecek.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, AA muhabirine, Fatsa'da yaşanan elektrik kesinlerinden dolayı artık suların kesilmeyeceğini söyledi.

Daha önce yaşanan elektrik kesintilerinde içme suyu tesislerinin devre dışı kalmasından dolayı şebeke sularında sorun yaşandığını ifade eden Us, bunun önüne geçmek için çalışma başlatıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından jeneratör alımı için çalışmalara başlanıldığını aktaran Us, kısa sürede bu çalışmanın tamamlanacağı bilgisini verdi.

Genel Müdür Us, 3,5 milyon lira değerindeki 15 jeneratörü Fatsa ilçesine kazandırdıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Böylece Fatsa ilçe merkezindeki mahallelere su sağlayan içme suyu tesislerinde elektrik kesintisi meydana geldiğinde, bu jeneratörler otomatik olarak devreye girerek pompaların çalışmaya devam etmesini sağlayacak. Bu şekilde jeneratörlerle vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamış olacağız. Alınan 15 jeneratörün test işlemleri tamamlanarak montaj çalışmalarına başlanılmıştır. Fatsa ilçemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay