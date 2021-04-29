Fatsa'da su kesintilerine jeneratörlü çözüm
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fatsa'da su kesintilerine jeneratörlü çözüm

Fatsa'da su kesintilerine jeneratörlü çözüm
Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Fatsa ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinde içme suyu tesislerinin devre dışı kalmasını jeneratör kullanarak önleyecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Fatsa ilçesinde yaşanan elektrik kesintilerinde içme suyu tesislerinin devre dışı kalmasını jeneratör kullanarak önleyecek.

OSKİ Genel Müdürü Murat Us, AA muhabirine, Fatsa'da yaşanan elektrik kesinlerinden dolayı artık suların kesilmeyeceğini söyledi.

Daha önce yaşanan elektrik kesintilerinde içme suyu tesislerinin devre dışı kalmasından dolayı şebeke sularında sorun yaşandığını ifade eden Us, bunun önüne geçmek için çalışma başlatıldığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile OSKİ Genel Müdürlüğü tarafından jeneratör alımı için çalışmalara başlanıldığını aktaran Us, kısa sürede bu çalışmanın tamamlanacağı bilgisini verdi.

Genel Müdür Us, 3,5 milyon lira değerindeki 15 jeneratörü Fatsa ilçesine kazandırdıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Böylece Fatsa ilçe merkezindeki mahallelere su sağlayan içme suyu tesislerinde elektrik kesintisi meydana geldiğinde, bu jeneratörler otomatik olarak devreye girerek pompaların çalışmaya devam etmesini sağlayacak. Bu şekilde jeneratörlerle vatandaşlarımıza kesintisiz içme suyu sağlamış olacağız. Alınan 15 jeneratörün test işlemleri tamamlanarak montaj çalışmalarına başlanılmıştır. Fatsa ilçemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Merve Dizdar Serdar Ortaç
Spor Muslera Gökhan Töre Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fatsa'da su kesintilerine jeneratörlü çözüm - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:34:39. #1.14#

title