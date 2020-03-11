Fatsa'da silahla yaralama : 1 yaralı Fatsa'da silahla yaralama : 1 yaralı Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı.

Fatsa'da silahla yaralama : 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda bir kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde meydana geldi. R.D.ile T.M. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine T.M. silahını çekerek R.D.'ye ateş ederek yaraladı. Çevrede ki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı R.D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine sevk ettiler. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken R.D.'yi vurarak yaralan T.M.'nin Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA