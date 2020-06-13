Fatsa'da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak yağış etkili olurken bazı iş yerlerini de küçük çapta su bastı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak yağış etkili olurken bazı iş yerlerini de küçük çapta su bastı. Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş ve Dumlupınar ve Kırsal Mahallelerinde etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları gerçekleşti. Fatsa Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarını hemen gerçekleştirerek muhtemel bir olumsuz duruma karşı tedbirler aldı. Vatandaşlar, "Aniden bir yağmur yağışı etkisini gösterdi. Cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu" dedi. - ORDU Kaynak: İHA